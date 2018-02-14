14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Мишка больше не апатрид: Саакашвили получил право жить и работать в ЕС

Михаил Саакашвили в Амстердаме получил удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе, передает корреспондент «ПолитНавигватора».

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Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что выдворенного из Украины в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заметили в аэропорту Амстердама .