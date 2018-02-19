19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Миссия эмиссара Порошенко в Варшаву закончилась провалом

Президент Польши Анджей Дуда негативно высказался об итогах встречи вице-премьера республики Петра Глинского с вице-премьером Украины Павлом Розенко, которая состоялась накануне.

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Как сообщает канцелярия президента, Дуда разочарован тем фактом, что с украинской стороны отказались говорить на тему эксгумации польских военных, захороненных на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не скрою этого — с большой печалью и разочарованием, я получил информацию из Варшавы, потому что это была тема, которая была важным элементом моих переговоров с президентом Порошенко во время визита в Харьков. Я надеялся, что эту проблему можно будет преодолеть. Вопрос об эксгумации или проблема выяснения исторической правды — это фундаментальный элемент для нас, когда речь идет об исторической памяти. Тот факт, что на вчерашней встрече, которая проходила в Польше, эта тема вообще не была затронута украинской стороной, я с большим разочарованием принял и, конечно, это не то направление, которое мы указали президенту Порошенко», — заявил Дуда.