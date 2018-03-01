01.03.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Происшествия, Украина, Экология, Энергетика

Миссия ОБСЕ: на Луганщине ВСУ обстреляли электроподстанцию с запасами ртути


В ЛНР сотрудниками Миссии ОБСЕ были зафиксированы последствия обстрела со стороны ВСУ электрической подстанции, в которой хранится большое количество ртути.

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Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина продолжает грубо нарушать нормы международного гуманитарного права и принятые Украиной обязательства, закрепленные в статье три общей для всех Женевской конвенции 1949 года и Протокола II к ней 1977 года в части защиты гражданских объектов в период вооруженных конфликтов. Такие факты отражены в опубликованном отчете ОБСЕ за 27 февраля текущего года», – заявил Марочко.

По его словам, представители ОБСЕ указывают, что возле здания электрической подстанции, расположенного на южной окраине населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) члены патруля спецмиссии видели две воронки: одну в 50-ти метрах к западу и еще одну в 100–120-ти метров к северу от строения.

«На данной подстанции хранится большое количество ртути, и в случае попадания снаряда в данную подстанцию, это может привести к экологической катастрофе и непоправимым последствиям», – отметил Андрей Марочко.

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