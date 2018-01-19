19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Митинг против преступлений ультраправых в Киеве закончился нападением неонацистов и массовыми арестами

Сегодня, 19 января, в Киеве на традиционную акцию солидарности и памяти убитых в РФ правозащитников Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой при попустительстве полиции напала группа радикальных неонацистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили на страничке организаторов акции — Комитета 19 января, обьединяющего киевские левые, студенческие, либеральнвые и правозащитные организации.

«Нападения на активистов начались еще до начала мероприятия — на Майдане Независимости молодые люди брызнули газовым баллончиком в девушку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на анонсированном месте сбора митингующих уже поджидали около 40-50 ультраправых, которые начали провокации: срывали с присутствующих шапки и другие вещи, бросались яйцами и снежками.

По словам организаторов акции, среди наиболее активных националистов был Евгений Карась, лидер неонацистской организации «С14», который заявлял, что все присутствующие — «сепаратисты» и их надо арестовать.

В свою очередь, на страничке самих неонацистов из С14 бравируют нападением на правозащитную акцию и почему-то называют ее участников «леворадикалами».

«Акция левачья комитета 19 января сорвана. Леворадикалы решили, что можно тут спокойно качать свои права и жаловаться на притеснения от «фашистов». И в то же время работать на врагов из ЛДНР и России. Маски сорвано. Мы показали, кто они есть и их коллеги. Большинство — обычная сепарня и вата. Выводы делайте сами», — пишут неонацисты.

На страничке уточняется список ультраправых и неонацистских организаций, боевики которых принимали участие в нападении: С14, Традиция и Порядок, Сокол, Монолит, ПС, УНА-УНСО. Интересно, что в нападении принимали участие не только украинские, но и русские и белорусские ультраправые из First line.

«Сегодня из левачья вышел неплохой окруженный зверинец. Только клетки не хватало», — бравируют неонацисты.

В качестве доказательств «работы на врага» участников акции 19 января и их единомышленников, неонацисты показали фотографии бывших и нынешних украинских левых активистов, часть которых после Майдана бежала из Украины и приняла участие в войне на Донбассе.

Также неонацисты в качестве доказательства «порочащих связей» украинских левых с Кремлем привели скрин бывшего одесского депутата Алексея Албу.

Аналогичную по смыслу информацию о «разьяснительной работе, проведенной с лневорадикалами» сообщили и на страничке УНА-УНСО.

В свою очередь, один из постоянных многолетних участников и организаторов акций 19 января киевский правозащитник Владимир Чемерис утверждает, что акция, несмотря на противодействие ультраправых, все же состоялась. По его словам, через звукоусиливающую аппаратуру были озвучены лозунги и требования участников.

Также Чемерис пожаловался на то, что полиция безосновательно задержала одного из активистов Комитета 19 января Артема Тидву.

В результате конфликта, полиция задержала 8 человек. Но не нападавших социально-близких нацистов, а активистов из числа организаторов митинга. «Судя по таким сплоченным действиям ультраправых и полиции, становится понятно, что радикалы действуют под патронатом правоохранительных органов», — заявили в «Комитете 19 января».

Согласно информации очевидцев, их отвезли в Шевченковское управление полиции. Позже Чемерис сообщил, что парней отпустили из райотдела, не предьявив никаких обвинений.

Организаторы отмечают, что было совершено уголовное преступление — срыв мирного собрания (статья 340 УК Украины). По их словам, полиция не выполнила своего обязательства по защите прав и свобод, хотя накануне офис Уполномоченного по правам человека предупреждал об опасности провокаций.

Напомним, акция 19 января является уже традиционной на постсоветском пространстве. Такие акции проходили в Киеве и до переворота, и нацисты и тогда всячески мешали их проведению, хотя такого откровенного беспредела, как сейчас, не было.

«Комитет 19 января» заранее обьявил, что главный посыл нынешнего митинга — против преступлений ультраправых сил на Украине.

«19 января мы почтим Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову (россиян, убитых неонацистами). Они боролись против сторонников расизма и ксенофобии, которые используют методы войны и насилия. «Но проблема неонацистского насилия не ограничивается Россией. К сожалению, ее актуальность в Украине только растет. На подконтрольной правительству территории именно радикальные правые составляют самую высокую опасность для гражданских и человеческих прав. Иногда они интегрированы в силовые структуры, а порой действуют как легальные политические группы или прячутся под именем «неизвестных патриотов». За свои преступления (нападения, вандализм и препятствование собраниям) они не понесли ответственности», — сообщалось в анонсе акции.