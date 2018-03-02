02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Мёрзнем 3-4 дня, но не сдадимся Путину!- обращение «Нафтогаза» к населению Украины

Компания «Нафтогаз Украины» опубликовала обращение к населению с призывом открутить терморегуляторы на котлах на 1-2 градуса, чтобы сорвать «коварные планы «Газпрома» по замораживанию страны.

Как известно, «Газпром» отказался от поставок газа на Украину с 1-го марта из-за отсутствия допсоглашения к нынешнему контракту.

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«Вчера за 15 минут до начала поставки газа «Газпром»… снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Цель — осуществить мечту, чтоб «Украина замерзла», или о том, что «Украина — ненадежный транзитер и отбирает газ». Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого», — говорится в сообщении украинской компании.

«Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался.

Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением. Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток.

Наши подземки сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также необычные холода. Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день — самый критический», — умоляют в «Нафтогазе».