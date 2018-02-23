23.02.2018, Донецк, Александр Гусар

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МО ДНР поздравляет всех жителей республики с Днём защитника Отечества

Сегодня в ДНР отмечают День защитника Отечества. Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов поздравил всех военнослужащих, ветеранов и всё мужское население Республики с этим праздником, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«День 23 февраля все мы знаем ещё со времён Советского Союза – это День защитника Отечества. Хотелось бы поздравить всех военнослужащих армии Донецкой Народной Республики, а также ветеранов, резервистов и всё мужское население нашей Республики. Это праздник мужества, праздник наших героев», – сказал Безсонов.

Говоря о нынешнем состоянии вооружённых сил, он отметил возросшую за четыре года войны боеспособность армии ДНР.

«За время конфликта в Донбассе наши вооружённые силы увеличили свою боеготовность в разы. Это заметно по результатам всех проведённых учений. Какие бы попытки прорвать оборону и зайти на нашу территорию не предпринимал враг, это всегда заканчивалось для него большими потерями», — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.

Также он поблагодарил всех солдат и офицеров, которые не побоялись встать на защиту родной земли.

«Хотел бы сказать всем спасибо. Все солдаты и офицеры, которые служат в наших войсках должны помнить, что они – лучшие люди. Вы встали на защиту своей земли, своих граждан, и о вашем подвиге будут помнить поколения и будут гордится, как сейчас гордятся ваши родственники и все мы», — сказал Безсонов.