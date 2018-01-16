16.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Мобильный оператор Vodafone уличил Украину во лжи

Представители компании «Vodafone-Украина» обратились с официальным заявлением к главам администраций Луганской и Донецкой областей с просьбой допустить ремонтную бригаду к месту порыва кабеля.

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Об этом сообщили на официальной странице мобильного оператора «Vodafone-Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По состоянию на 15 января 2018года ситуация со связью на неподконтрольных Украине территориях остаётся без изменений. Доступа к местам повреждений сети, в частности в зоне «АТО», до сих пор нет. Мы обратились ко всем ответственным инстанциям, включая украинские администрации Луганской и Донецкой областей, Совместный центр по контролю и координации, миссию ОБСЕ, с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад к «серой» зоне», − говорится в официальном сообщении.

Отметим, что данные запросы, по сведениям, предоставляемым украинским оператором, остаются без ответа.

«Надеемся на положительный исход ситуации и восстановление работы сети», − отмечают в сообщении.

Добавим, что украинская сторона обвиняет ЛДНР в том, что порыв кабеля находится на территории республик, и местные власти препятствуют допуску ремонтных бригад к месту аварии.