09.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Могущество России растет — накануне Мюнхенской конференции опубликован панический доклад западных экспертов

На международной арене Российская Федерация доказала, что является влиятельным игроком, в том числе и в военном плане.

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Об этом говорится в аналитическом докладе о ключевых угрозах и вызовах современному мироустройству, подготовленному к Международной конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене, сообщает «Коммерсант».

России в документе посвящена отдельная глава, где приводятся данные декабрьского опроса «Левада-центра», согласно которому 72% респондентов считают свою страну «великой державой», тогда как в 1999 году такой ответ дали только 31% опрошенных.

«Впечатление о растущей силе России небезосновательно, поскольку Москве в последние годы удалось существенно усилить свое региональное и глобальное влияние», — отмечает в докладе.

Из документа следует, что почти все, что Россия может «записать себе в актив», для Запада является вызовом или угрозой.

«Война на Украине и вокруг нее, подпитываемая Москвой, заморозила шансы Киева стать членом ЕС или НАТО. Кампания по дезинформации накануне президентских выборов 2017 года во Франции оказалась малорезультативной, но вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году принесло Москве дивиденды. А в Центральной и Восточной Европе России удалось создать сеть политически и экономически зависимых от нее структур, позволяющую ей напрямую влиять на принятие решений», — утверждают авторы документа.

При этом они считают операцию в Сирии главным внешнеполитическим достижением РФ.

«Потратив сравнительно небольшую сумму и задействовав ограниченный контингент, Москве удалось обратить вспять течение конфликта в Сирии. Россия помогла режиму удержаться у власти, а сама вновь заявила о себе как влиятельный, в том числе с военной точки зрения, игрок на Ближнем Востоке. Кроме того, вмешательство в сирийский конфликт дало модернизированным вооруженным силам РФ возможность протестировать современные виды оружия, включая кибервооружения, беспилотники и крылатые ракеты», — говорится в докладе.