 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Донецк, Александр Гусар
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Донбасс, Медицина, Общество

Молодые медики ДНР получили квартиры


Сегодня в столице ДНР состоялось торжественное вручение комплектов ключей от квартир молодым медикам из Шахтёрска. В мероприятии принял участие глава ДНР Александр Захарченко, который лично поздравил новоселов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Счастливыми обладателями нового жилья стали врач-невропатолог Марина Данильченко и врач-инфекционист Анастасия Маслюк. Ещё в четырёх квартирах заканчивается ремонт, они будут готовы принять своих жильцов уже в новом году, как раз после праздников.

По словам Захарченко, решение привлекать в Республику молодых специалистов таким необычным способом возникло во время посещения вместе с мэром Шахтёрска лечебных учреждений этого города.

«Решение это было связано с тем, что надо наполнять наши города и районы молодыми специалистами в области медицины. Для их мотивации и было принято решение выдавать квартиры. Я думаю, это улучшит ситуацию с кадрами в Республике. Если эта идея понравится, и она будет реализована в том ключе, в котором необходимо, эта программа будет запущена по всем городам нашей Донецкой Народной Республики», – пояснил Захарченко.

«Спасибо нужно говорить всем нам, не руководству Республики, не лично мне – это наша задача. А вам спасибо за то, что трудитесь. Я прекрасно понимаю сложность работы врача. По любому ранению мы идём к вам, вы спасаете наши жизни, и это — малая толика того, что мы можем для вас сделать. Хотелось бы сделать больше, но, к сожалению, идёт война. Я уверен, что вместе мы все эти проблемы преодолеем. А вам огромное спасибо и низкий поклон», – добавил глава ДНР.

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