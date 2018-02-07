07.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Морду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале

Польский политолог Якуб Корейба оскорбил жителей Крыма в эфире телеканала «Россия-1».

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«Если бы я был гражданином Украины, мне было бы только лучше от того, что этот совок ушел. Вы знаете, какой контингент там живет — совок. Это земля, украденная у крымских татар детьми нквдэшников. Они убивали во время войны и за это получили от товарища Сталина дачи и все остальное. Если бы я жил в Украине, мне было бы только лучше, но это противоречит международному праву», — сказал Корейба.

Выступавший следом сенатор Олег Морозов сказал, что не будет возражать Корейбе, чтобы не сбиться на нецензурную лексику.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2016 году ведущий телеканала ТВЦ Роман Бабаян выгнал из студии другого польского политолога Томаша Мацейчука за то, что тот оскорбил россиян. Присутствовавшие российские и украинские участники применили к поляку силу.