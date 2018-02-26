26.02.2018, Киев, Елена Острякова
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Мороз разогнал пикетчиков из-под посольства России в Киеве
Около 10 человек под предводительством евродепутата Ребекки Хармс пикетировали сегодня посольство РФ в Киеве. Акция называлась «26 минут сопротивления», больше евродепутат на киевском морозе вынести не могла.
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«Правозащитники» выступали за освобождение «политзаключенных» в Крыму, которых они насчитали 64 штуки. К ним они отнесли осужденного за терроризм Олега Сенцова, членов экстремистской религиозной организации «Хизб-ут-Тахрир» и активистов запрещенного в России «Правого сектора».
Характерно, что журналистов, освещавших мероприятие, было примерно в два раза больше, чем самих пикетчиков.
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9:35 26 февраляЗнаменитая майданщица отправилась искать счастья в Россию
9:13 26 февраляКубань будет украинской — киевский журнал
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19:05 25 февраляБыстряков повторил тезисы о гражданской войне и призвал не верить «сказкам»
18:58 25 февраляКорчинский хочет устроить чистку в тылу у ВСУ
18:53 25 февраляУкраинский композитор боится, что в стране может начаться «кровавая баня»
18:34 25 февраляУкраинский политолог уязвил Порошенко — его слово весит меньше слова Волкера
18:24 25 февраляУ Украины закончились квоты по экспорту в ЕС
18:18 25 февраляУкраина на пороге потери атомной энергетики- Мураев
17:30 25 февраляРоссийские либералы ввели запрет на георгиевскую ленту из-за Украины
17:15 25 февраляКорчинский призвал «бить копейкой» соотечественников, работающих в России
17:09 25 февраляКорчинский хочет, чтобы украинских гастролеров по России сутками допрашивали в СБУ
16:30 25 февраляДиверсанты ВСУ подорвались на собственной мине: двое погибших, несколько раненых
12:14 25 февраляВСУ нарисовали в «Фотошопе» новую победу над ДНР
12:05 25 февраляУкраина идёт к легалайзу
11:05 25 февраля«Ипанутый»: Климкин опять облажался с заявлением по Крыму
23:09 24 февраляАвария грузовика с ВСУшниками: Многочисленные жертвы
23:06 24 февраляВоенные преступники из ВСУ пустились во все тяжкие
23:00 24 февраляНа канале Порошенко анонсируют новые погромы храмов Московского Патриархата
22:52 24 февраляПодстава от Порошенко: Неугодных боевиков АТО теперь можно бросать за решётку
22:36 24 февраляЧийгоз: меджлис будет кошмарить и Россию, и Украину
22:27 24 февраляУкраинскому селу без выхода к морю – быть!
18:33 24 февраляЗапад склоняется к мысли о роспуске Рады, сформированной на волне националистической истерии
17:45 24 февраляМайданщикам не удастся отмахнуться от грузинских снайперов
15:28 26 февраляВ Верховной Раде продолжается истерика из-за выборов в российском Крыму
15:23 26 февраляРоссия избавляется от западной зависимости
14:04 26 февраляВ Киеве жалуются, что крымчане и на повторном референдуме выберут Россию
13:53 26 февраляКак Порошенко в Мюнхене: «Международный форум» по Крыму в Киеве прошел в полупустом зале
13:01 26 февраляЧерез 20 лет Украина станет союзником России
12:36 26 февраляКадыров поиздевался над латвийским Сеймом
10:52 26 февраляРоссия успешно заместила украинские комплектующие более современными образцами
10:44 26 февраляРоссия ударила рублем по Украине за погром Россотрудничества
9:35 26 февраляЗнаменитая майданщица отправилась искать счастья в Россию
8:38 26 февраляСанкции введены навсегда — Рогозин
7:50 26 февраляВ Германии слабеет сопротивление Путину — паника немецких русофобов
17:35 25 февраляПриднестровцы под патронатом Киркорова представят Молдову на Евровидении
17:30 25 февраляРоссийские либералы ввели запрет на георгиевскую ленту из-за Украины
17:15 25 февраляКорчинский призвал «бить копейкой» соотечественников, работающих в России
17:11 25 февраляСоратники лидера «Русского блока» провели акцию в поддержку Басова
17:09 25 февраляКорчинский хочет, чтобы украинских гастролеров по России сутками допрашивали в СБУ
16:36 25 февраляИз России доставлена гуманитарная помощь детям Донбасса
11:05 25 февраля«Ипанутый»: Климкин опять облажался с заявлением по Крыму
22:36 24 февраляЧийгоз: меджлис будет кошмарить и Россию, и Украину
22:27 24 февраляУкраинскому селу без выхода к морю – быть!
13:32 24 февраляМИД РФ: Порошенко перечеркнул Минск-2, у «партии войны» развязаны руки
13:23 24 февраляВ Кишиневе подстрекают Украину к новой антироссийской выходке
12:57 24 февраляПриднестровье может отомстить Украине за себя, Крым и Донбасс
23:33 23 февраляФантасты нервно курят: СБУ отчиталась о срыве взрыва крейсера «Украина»
22:49 23 февраляЦепочка замкнулась: СБУ потребовала запрета Россотрудничества на Украине
21:58 23 февраляДепутат Верховной Рады: Крым вернём силой. Будет украинским или безлюдным
21:52 23 февраляБерезовец объявил воссоединение Крыма с Россией «спецоперацией США»
21:49 23 февраляХунтари хвастают, что устраивали первую энергоблокаду Крыма еще в 2014 году
21:07 23 февраляВ НБУ выяснили, что «страна-агрессор» продолжает снабжать Украину деньгами
19:47 23 февраляВ СБУ заявили об активизации «агентов Кремля» в УПЦ
17:36 23 февраляЮщенко призывает воевать с Россией по-честному
17:23 23 февраляРоссия виновата во всех конфликтах в Восточной Европе – Ющенко
16:04 23 февраляПашинский признался, что цвет украинского офицерства в Крыму перешел под знамена России и не хотел стрелять в народ
13:22 23 февраля«ПолитНавигатор» нашел крымчанина, который защищал Порошенко в 2014 году
13:02 23 февраляРусский политолог побил польского русофоба
12:24 23 февраляКуницын в шоке: Россия восстанавливает в Крыму всё угробленное при Украине
12:10 23 февраляКовтун появился на ТВ Крыма, чтобы обгадить 23 февраля
11:50 23 февраляКуницын сокрушается: В Крыму не прошёл сценарий «обещать, а вешать будем потом»
11:32 23 февраляСурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля и предложил тост за Троцкого
1:22 23 февраляС праздником, читатели «ПолитНавигатора»!
0:07 23 февраляАд на границе Крыма и Украины: Свидетельства из Киева
22:29 22 февраляКазарин сокрушается, что воссоединение Крыма с Россией удалось бескровно
18:23 22 февраляВласти Москвы согласны увековечить память Немцова доской
17:01 22 февраляВ эфире НТВ русские подрались с украинцами из-за немца
14:54 22 февраляРоссия предупредила ОБСЕ: Порошенко переводит ситуацию в военную плоскость
14:11 22 февраляБелик: Русскую весну сделал весь российский народ
13:53 22 февраляОппонеты Путина сражаются за статистическую погрешность
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13:03 22 февраляВ Москве хотят вернуть украинских заробитчан из Польши в Россию
12:57 22 февраля«Украина готовила Крыму куда худшие перспективы, чем Одессе и Харькову»
11:40 22 февраляВ Севастополе пройдет встреча с известным политологом-американистом Андраником Миграняном
23:20 21 февраляВыборы в Молдавии. Возможен ли нацистский переворот, как на Украине?
22:13 21 февраляКруговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма
21:21 21 февраляВ Госдуме назвали Порошенко не очень трезвой говорящей собакой
20:18 21 февраляГосдума ратифицировала соглашение со страной, выступающей против Донбасса
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