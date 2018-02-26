26.02.2018, Киев, Елена Острякова
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Киев, Крым, Политика, Украина

Мороз разогнал пикетчиков из-под посольства России в Киеве


Около 10 человек под предводительством евродепутата Ребекки Хармс пикетировали сегодня посольство РФ в Киеве. Акция называлась «26 минут сопротивления», больше евродепутат на киевском морозе вынести не могла.

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«Правозащитники» выступали за освобождение «политзаключенных» в Крыму, которых они насчитали 64 штуки. К ним они отнесли осужденного за терроризм Олега Сенцова, членов экстремистской религиозной организации «Хизб-ут-Тахрир» и активистов запрещенного в России «Правого сектора».

Характерно, что журналистов, освещавших мероприятие, было примерно в два раза больше, чем самих пикетчиков.

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