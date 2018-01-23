23.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

2 417 просмотров

Москва не позволит сменить Минск на Астану

Минские переговоры по урегулированию конфликта в Донбасса не будут перенесены в Астану, о чем недавно заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передавая слова президента США Дональда Трампа, пишут «Известия», ссылаясь на российские дипломатические источники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Минский процесс не будет перенесен в Астану или какой-либо другой город. Это контрпродуктивно. Минские соглашения — безальтернативны, и это единственный сценарий урегулирования конфликта. Изменение формата или места проведения станет дополнительным ударом по договоренностям, которые и так Киев всячески пытается нарушить. В такой ситуации создавать параллельный полноценный трек переговоров также крайне опасно», — сказал изданию высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах.

Еще один источник заявил, что любые «подобные политические игры негативно влияют на и без того сложную ситуацию» и дают украинским властям лишний повод саботировать «Минск-2».

При этом председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил, что Россия по-прежнему будет настаивать на полной реализации «Минска-2», а перенос площадки переговоров выполнению договоренностей не поможет.

«В математике есть правило: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если бы имелся хоть малейший смысл, то еще можно было бы обсуждать предложение. Но не Минск мешает реализации соглашений. Поэтому от изменения места проведения переговоров ничего не произойдет. А наша дальнейшая стратегия — требовать выполнения Минских соглашений с учетом принятия закона «о реинтеграции Донбасса». Хотя Киев этим законом пускает Минские договоренности под откос», — подчеркнул Калашников.