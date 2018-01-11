 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина

Москва не позволит установить в Донбассе власть «голубых касок»


В ближайшее время радикальных вещей по разрешению конфликта на Донбассе не произойдет.

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Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ближайшее время ничего решительно поменяться не может. Я думаю, что, может будет какой-то прорыв на переговорах по части мандата миротворцев, какие-то нюансы могут быть. Позиции сильно разнятся — российская позиция, что только на линии противостояния, чтобы сопровождать группы ОБСЕ, защищать их. Что такое сопровождать, защищать? Может быть, можно найти какую-то форму здесь, это может обсуждаться. Но радикально, так, как хочет Америка и Запад, чтобы там установить власть «голубых касок», на это, конечно, Москва не пойдет.

Поэтому в этом смысле прорыва не будет. Если они откажутся от такой позиции, будут искать какой-то компромисс между этими двумя позициями, ну, может быть. Но мне кажется, если он даже и будет в общих чертах, то для того, чтобы его довести до инструментального, ясного механизма, потребуется полгода времени», — заявил Погребинский.

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