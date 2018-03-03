03.03.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политические репрессии, Скандал, Украина

«Мразина редчайшая»: Как Аваков реагировал на разгон Майдана в 2014 и сейчас


Глава МВД Украины Арсен Аваков решил с юмором прокомментировать сегодняшний разгон Михомайдана силами полиции, обыграв вчерашний призыв руководства страны к населению экономить газ – «прикрутить» тепло на батареях.

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«Мы тоже прикрутили, а говорят тут некоторые, шо не то имели в виду»,- написал Аваков в твиттере.

Пользователи соцсетей нашли записи Авакова, датированные 2014 годом, когда он сам был в рядах майданщиков, которых пытался разогнать «Беркут», защищающий режим Виктора Януковича.

«Можно сжечь палатки, убить и избить десятки, но нельзя убрать Майдан из головы миллионов», — пафосно заявлял тогда Аваков.

Киевский политтехнолог Владимир Петров полагает, что действия полиции по разгону Михомайдана – подтверждение просочившейся накануне в СМИ информации о тайных договоренностях Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Александра Турчинова и Петра Порошенко об объединении партий для удержания власти.

«Мразина редчайшая.  Просто максимально конченный. Эталон конченного. Если кто-то не понимает — объясню: Вы видите результат договоренности «Блока Петра Порошенко» и «Народного Фронта» о едином блоке на выборах президента.  С чем я вас и поздравляю», — отмечает Петров.

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