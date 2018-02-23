23.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Муженко обещает ВСУ в этом году «Джавелины» и много-много танков

На вооружение украинской армии в 2018 году поступят танки «Оплот», противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Танки „Оплот“ приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года — начале 2018 получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим к концу 2018», — сказал он в интервью Радио Свобода.

Говоря о противотанковых системах, начальник Генштаба пояснил, что это будут средства отечественного производства, которые уже опробованы ВСУ.

«Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже к концу текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону», — уверяет .Муженко.

По его словам, предоставление США Украине ПТРК Javelin «во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения».

«Хотя наши комплексы — и „Корсар“, и „Стугна“ — немного отличаются по принципам применения, по принципу наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять», — добавил Муженко.