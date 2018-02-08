08.02.2018, Киев, Игорь Петров
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ЖКХ, Общество, Украина, Финансы, Энергетика

МВФ бьет по ахиллесовой пяте Украины


Предполагаемое повышение цены на газ приведет к обнищанию подавляющего большинства населения Украины и подтолкнет инфляцию.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему МВФ выдвигает кабальное требование привязки цены газа к ценам Европы? МВФ – лоббистская организация, она призвана зачистить Украину от местного бизнеса и местного населения. Ахиллесова пята украинской экономики – колоссальная энергозатратность. МВФ как раз и бьет по этому больному месту. Если наша экономика будет иметь энергоносители дороже, чем в странах ЕС, то она очень быстро и скоропостижно прекратит существование. То же касается и населения – более 50 процентов дохода население тратит на еду. Если его еще и лишить субсидий, то будут неплатежи», — предупредил Степанюк.

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