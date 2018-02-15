15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика, Энергетика

МВФ подгоняет Украину: нужно быстрее начинать распродажу активов энергетики


Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации украинских госпредприятий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он заявил в ходе встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве, сообщает киевское издание «Зеркало недели».

«Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК», — сказал он.

Андрей Парубий выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже этой весной. «Полон оптимизма, что выйдем на положительное решение», — отметил Парубий.

Напомним, согласно утвержденному плану приватизации, в 2018 году ФГИ планирует выставить на продажу «Хмельницкоблэнерго» (70%), «Николаевоблэнерго» (70%), «Харьковоблэнерго» (65%), «Запорожьеоблэнерго» (60%), «Тернопольоблэнерго» (50,9%), «Черкассыоблэнерго» (46%), «Сумыоблэнерго» (25%), «Донбасэнерго» (25%), «Одессаоблэнерго» (25%).

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