03.02.2018, Киев, Максим Карпенко

2 492 просмотров

МВФ поставил Украину в неприличную позу

Вся международная помощь в виде кредитов, которые получает Украина, идет лишь на погашение взятых ранее долгов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, реальных денег Украина не получает, а лишь увеличивает свою задолженность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Все, что мы сегодня получаем, мы отдаем в виде долгов. В этом году мы должны отдать семь миллиардов внешних долгов. Это при том, что нам сказали, что уже 19 миллиардов наш золотовалютный резерв. Это при том, что страна имеет 75 миллиардов долгов только гарантированных государством…

Если Украина не получит этот транш МВФ, о котором говорят, в 1,9 миллиарда, то мы не сможем отдать долги те же самые МВФ. Мы получаем только долг на наши плечи, а реальных денег мы так и не получаем от МВФ, потому что все, что мы получаем, будет обратно возвращаться в МВФ.

Таким образом, МВФ отдаляет время, когда Украина будет признана банкротом, но не решает нашей проблемы», — заявил Бортник.