15.02.2018, Киев, Игорь Петров
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История, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Мы не хунта, мы демократически восстановили власть в Украине – Турчинов


В Киеве не было силового захвата власти, а было ее демократическое восстановление.

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Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отвечая на вопрос адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Сердюка, корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы услышали про режим Януковича. После окончания, с ваших слов, действия режима Януковича, какой режим начался в Украине — режим Турчинова?», – спросил у него Виталий Сердюк.

«Вы обижаетесь, когда я говорю, что вы представляете не только Януковича и РФ. У вас нет, наверно, поручения Путина представлять его интересы. Это мое видение. Это ваши неформальные отношения с российской системой и режимом Путина. Вы постоянно повторяете фейковые формулы, которые уже в течение четырех лет, которые навязываются Украине и миру. Эти формулы – чистый продукт российской пропаганды», – ответил Турчинов, и заявил о том, что он законно и прозрачно пришел к власти.

«С первого дня, как пришла новая власть, нас называли не иначе как хунта, считали, что мы силой захватили власть. Вы сейчас повторяете эти их фейковые заявления. Не было никакого режима, было восстановление власти в Украине демократическим путем», – добавил он.

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