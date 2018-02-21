21.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Мы не воюем с Россией — главный военный прокурор Украины

В Киеве шокировали новым признанием — вопреки пропаганде, четыре года твердящей о войне и «российской агрессии», Украина не воюет с РФ.

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Об этом в эфире телеканала «112», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, объясняя, почему украинская власть не предъявляет пленных россиян, которые, якобы воюют на Донбассе.

«Пять бригад, три отдельные полка, восемь отдельных батальонов, две отдельных роты, пять батальонов территориальной обороны, порядка 18 тысяч лиц военных только в так называемой Донецкой народной республике. 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 пушек, 130 реактивных систем залпового огня — это то, что из военторга появилось на территории Донецкой области. Это только Донецкая область, так же само есть статистика по другим. Мне или вооруженным силам могут предъявлять, почему так мало россиян. Мы не воюем с Россией — мы стоим за то, мы не воюем, мы стоим на минском процессе, за то, чтобы метастазы разбалансирования нашего государства и посягательства на суверенитет не пошли дальше. Военные потенциалы, военная мощь чрезвычайно разнятся между Россией и Украиной», — сказал Матиос.