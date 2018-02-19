19.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Мы ниже плинтуса»: Украинцы в шоке от переговоров Волкера с белорусами

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер провел переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем по урегулированию конфликта на Украине. Встреча состоялась в Мюнхене, где на минувших выходных проходила конференция по безопасности. Украинские эксперты полагают, что переговоры Волкера и Макея являются тревожным сигналом для режима Петра Порошенко.

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«Совершенно незаметно в информпространстве прошла важная новость. Волкер в Мюнхене обговорил с главой белорусского МИД участие Минска в миротворческой миссии на Донбассе. Иными словами, вопрос решен. Причем формально по инициативе США, а не России, которой белорусы и нужны в контингенте. Поэтому кто-то в Мюнхене толкал речи перед пустым залом и селфики делал, а кто-то решал вопросы по миротворцам в рамках «Большой сделки», — отметил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

«Дожили. Уже «Последний диктатор Европы» обсуждает проблемы Украины с «Глобал копом»… Мы ниже плинтуса», — комментирует в своем блоге украинский политолог Андрей Мишин.