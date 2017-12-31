31.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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«Мы оказываемся всё в более глубокой изоляции»: В Киеве поняли – что-то пошло не так

2017-й год показал, что Украина оказалась в международной изоляции — Киев был исключен из новообразованных организаций, стал фигурантом серии международных скандалов с соседями и растерял поддержку в ООН. Об этом в эфире канала UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году разочарование и раздражение, которое мы наблюдали в 15-16 году в отношении Украины на международном уровне, оно в этом году трансформировалось в частичную изоляцию нашей страны, международную.

Мы видим это не только на примере ожерелья конфликтов по периметру наших границ. Мы ругались с Беларусью, с Польшей, с Венгрией, Румынией, Болгарией, мы поругались с Арменией, с Казахстаном. Мы поругались со всеми, по большому счету, у нас не осталось на границах партнеров, остались только конкуренты, соседи, которые недовольны нашей внутренней политикой.

Эта иррациональная, радикализированная внутренняя политика привела к внешней международной изоляции и поражениям», — заявил Бортник.

Политолог также напомнил о внешнеполитическом поражении Украины в международных организациях.

«Давайте вспомним голосование в ПАСЕ, когда наша жесткая позиция по Аграмунду привела к тому, что переизбрали нового руководителя, еще меньше проукраинского, нежели предыдущий. Более того, приняли нам в пику резолюцию, которая позволяет запустить механизм по возвращению России в ПАСЕ. Давайте вспомним последнее голосование в ООН по Крыму. В этом году за нашу резолюцию проголосовало на 30-ть государств меньше, чем в 14-м. Наблюдается регресс».

Кроме того, Бортник подчеркнул, что Украина не является участником никаких новых перспективных организаций: «Давайте посмотрим на наши отношения с ключевыми западными партнерами — Евросоюз, США постоянно нас обвиняют или в коррупции, или в очень плохих делах. МВФ не реализовала свою программу, только частично по кредитованию, Евросоюз не предоставил нам гранты, только частично. Нас выбросили из двух очень важных новых форматов, которые уже созданы были в Европе с точки зрения будущих 10-20 лет. Это, прежде всего, проект Междуморья, который создавала Польша с Хорватией, и проект 16+1, который создает Китай, новый «Шелковый путь», Украины там тоже нет. Мы оказываемся все в более глубокой изоляции».