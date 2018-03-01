01.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Мы так теперь скакнули! — бежавший из Крыма полковник ВСУ

Благодаря войне на Донбассе украинская армия пополнились беспилотниками и противотанковыми комплексами.

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Об этом в эфире программы «Игра в классику», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший командир военного аэродрома «Бельбек» Юлий Мамчур, звавший на помощь американскую армию во время событий Крымской весны 2014 года.

«Мы скакнули на другой технологический уровень. То есть мы начали использовать беспилотники. Некоторые страны имеют уже шестой — седьмой уровень, мы только начали этим заниматься, но все равно, только война подтолкнула к применению беспилотных систем, для корректировки огня, для разведки», — сказал Мамчур.

По его словам, ВСУ ушли далеко вперед технологически после 2014 года.

«Начиная с разработки противотанковых средств — у нас на вооружении было большое количество советских. То, что производил наш украинский ВПК, было на показательном уровне, на каких-то полигонах их показывали. Та же «Стугна-П» или «Скиф», тот же «Корсар» — они были, наше КБ «Луч» их разрабатывало, но в войсках его не было. Благодаря нормально спланированному и принятому государственному оборонному заказу, в этом году все эти противотанковые средства будут у наших вооруженных сил», — утверждает офицер.