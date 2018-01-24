24.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Мы вас уважаем, но денег не дадим — ЕС отказал Киеву в финансовой помощи

Украина имеет право принимать суверенные решения, но если они не устраивают Брюссель, то не стоит рассчитывать на кредиты от Евросоюза.

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Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, отвечая на вопрос, ограничивает ли Запад украинский суверенитет, указывая, какие законы принимать или не принимать в Киеве.

«Мы не хотим учить наших украинских партнёров, мы хотим поделиться нашим опытом в различных сферах. Раз уж украинская власть заявляет, что хочет менять страну по европейским стандартам, мы помогаем ей в этом. К тому же мы предоставляем помощь под конкретные условия. Мы должны быть уверены, что деньги налогоплательщиков ЕС расходуются эффективно. В то же время Украина — суверенное и независимое государство. Мы уважаем выбор украинского народа, каким бы он ни был», — сказал европейский дипломат.

Также он ответил на вопрос, когда Украина сможет рассчитывать на новый транш макроэкономической помощи от ЕС.

«На последнем саммите Восточного партнёрства президент Порошенко заявил президенту Юнкеру, что Украина хотела бы получить новый пакет макрофинансовой помощи. Эта заявка изу­чается Еврокомиссией. Если будет принято позитивное решение и если его поддержат Совет Европы и Европарламент, тогда Еврокомиссия начнёт обсуждать конкретные условия с Украиной. В любом случае это займёт месяцы. Без выполнения Украиной программы сотрудничества с МВФ на помощь от ЕС рассчитывать не стоит», — предупредил Мингарелли.

При этом он добавил, что обещанный ранее транш в 600 миллионов евро Еврокомиссия выплатить не может, поскольку Украина не выполнила 4 из 21 условия, поставленных Брюсселем.

Журнал обратил внимание, что ряд украинских политиков требует, чтобы Украина не выполняла некоторые требования ЕС, например, по отмене запрета на экспорт леса-кругляка.

«Это суверенное решение украинской власти, которое мы будем уважать. Но тогда транша тоже не будет», — подчеркнул Мингарелли.