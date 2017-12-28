28.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Мы вернем скифское золото, но не знаем когда — Минкульт Украины

Россия затягивает процесс о передаче Украине принадлежащего крымскому музею скифского золота. Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце 2016 года мы имели успех в том смысле, что высокий международный суд признал скифское золото и право хранения, а именно перевозку на материковую часть Украины. Вместе с тем мы понимали, что Россия, под прикрытием того, что это музейщики из Крыма, подала апелляцию. Умышленно затягивается время. В феврале будет один из апелляционных процессов. Мы думаем, что победим. Да, конечно, дальше будет третья инстанция. То есть это умышленная ситуация затягивания времени чтобы и ресурсы наши истощать, в таком русле… Я не могу с казать сейчас когда, в каком месяце скифское золото приедет, но оно обязательно приедет.», — сказал министр.

Он утверждает, что в России началась истерика, поскольку понимают, что Украина выиграла дело.

«Последнее время мы даже какую-то истерику наблюдали с заявлениями от ведомства РФ, вот, мол, если вернется на Украину, то мы там что-то будем, какие-то там принимать санкции. Нам кажется, что это уже такая истерика и растерянность в этой ситуации. Они понимают, что по международному праву мы абсолютно правы», — заявил Нищук.