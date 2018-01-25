25.01.2018, Киев, Максим Карпенко

522 просмотров

«Мы все простим власти, если разрешит нам грабить энергокомпании» — Корчинский

Киевские националисты обещают простить ненавистную украинскую власть и пощадить ее во время следующей революции, если им передадут для разграбления, например, областные энергокомпании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер запрещенного в РФ «Братства» Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам радикала, доходы от деятельности облэнерго могли бы пойти на финансирование армии националистов.

«Власть сейчас демонстрирует такую же слабость, которую она демонстрировала во времена аннексии Крыма. Я думаю, что как бы мы не ненавидели нынешнее руководство, если бы оно сделало несколько сильных шагов, скажем, если бы Генпрокуратура завтра арестовала Левочкина, Медведчука, Бойко, если бы отобрали у Бабакова облэнерго и передали его 8-му батальону Украинской добровольческой армии, чтобы он мог финансировать свою добровольческую войну. Вот несколько шагов, которые были бы полезны и для власти, ведь там же у них есть, что забрать, кроме всего остального. Я думаю, что мы бы многое им простили», — заявил Корчинский