22.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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«Мы здесь рабы на галерах» — галичане в ужасе от условий труда в «братской» Польше

Польские работодатели используют украинских гастарбайтеров в качестве дешевой рабочей силы, поскольку поляки на такую работу никогда не согласятся.

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Об этом киевскому интернет-изданию «Страна» рассказала жительница Тернопольской области Мария Тарнавская, сообщившая, что два месяца назад устроилась по объявлению в интернете на работу в польском Гданьске, в цех по обработке и фасовке куриных лапок.

«По украинским меркам, а особенно для жителей села, зарплата, казалось, космическая – 10 злотых в час (85 гривен), в месяц выходит около 2 тысяч злотых (16-17 тысяч грн). Но сейчас я понимаю, что мне эти заработки могут вылезти боком – здоровье гроблю свое. Для поляков 2 тысячи злотых – копейки, они сами на такой оклад за тяжелый физический труд в таких условиях никогда не согласятся. Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Хотя так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали.

Это просто ад. Работа в холодильнике (+14 в цеху) по 16-18 часов в сутки на ногах, в ночные и дневные смены, с одним-единственным выходным в воскресенье. Нужно так почистить каждую лапку, чтобы даже точечки на было. Знакомые шутят, что так и свои лапки сложить можно. К концу рабочего дня просто валишься от усталости. Время остается только на сон. Добрел до кровати – и упал. Сплю в комнатушке общаги еще с четырьмя соседками.

Перекусить не всегда успеваю (кормят два раза в день бесплатно: в первый перерыв суп с бутером, во второй – котлеты с кашкой). Да, есть два перерыва по 20 минут, но без всяких там перекуров. За это время успеваешь разве что снять с себя рабочую одежду и пойти в туалет, если туда нет очереди. И опять переодеться. Так что я тут похудела на семь кило и дальше таю. Меня уже мать родная не узнаёт, когда звоню домой по вайберу.

Но самое ужасное – это холод в цеху, я все себе застудила. Родные уговаривают бросить все к черту, мол, здоровье дороже. Если что случится – лечить тут никто не будет, все за свои деньги», — жалуется заробитчанка.

Она также рекомендует всем желающим устроиться на работу в Польше внимательно изучать контракт.

«А то тут часто штрафуют на ровном месте. Выбежал перекурить на пару минут не в перерыв – штраф. Плохо, по их мнению, почистил лапку – еще один. Все придумывают, чтобы не доплатить. Иногда так горько и тяжко, что хочется плюнуть на все и уехать домой. Но у меня больная мать и 4-летний сын, которого я воспитываю без мужа. Деньги нужны, а цены в Украине растут как на дрожжах, работы дома нет. Вот и приходится батрачить в Польше. Буду себе здесь искать работу получше, чем в курином цехе», — говорит Тарнавская.