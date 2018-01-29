29.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Экономика коллапса

Мы зря смеялись над Гондурасом и Габоном — киевский политолог


Латиноамериканский Гондурас и африканский Габон обогнали Украину по целому ряду социально-экономических показателей.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смеялись над Гондурасом, над Габоном. Вы посмотрите цифры экономического развития Гондураса и Габона, посмотрите среднюю зарплату, показатели ВВП на душу населения. Посмотрите, как развивается инфраструктура в том же Габоне, сколько там построено дорог, электрификация и все остальное. Это не смешно», — сказал Белашко.

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