01.02.2018, Киев, Роман Ворохтыч

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На «Антонове» не верят в случайность смерти Каденюка

Как сообщили друзья умершего на днях в Киеве космонавта Леонида Каденюка с ГП «Антонов» (в КБ которого он буквально жил несколько недель после переезда из Звёздного городка до получения квартиры в Киеве), на прошлой неделе Леонид Константинович встретился с трудовым коллективом предприятия, заявив в своей речи, что нынешнее правительство Украины пытается уничтожить авиационную и космическую отрасль Украины.

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В более мягкой форме о том же говорил Леонид Каденюк в интервью «Буковинскому журналу» в 2017 году: «Отношение государства к своей ракетно-космической отрасли должно быть диаметрально противоположным. Наблюдается полное отсутствие понимания важности развития Украинского космоса. Космическая отрасль в любой стране — это и высокие технологии, и экономика и обороноспособность государства, и ее имидж.

Нынешнее экономическое и социальное положение Украины характеризуется как глубоко кризисное. Но это не повод для того, чтобы забыть о космической отрасли, которая поможет вывести страну из кризиса. Ведь отрасль связана буквально со всем, чем человек занимается на Земли: сельское хозяйство, медицина, высокие технологии, связь, телевидение, дистанционное зондирование Земли, которое дает очень ценную информацию для геологии, сельского, лесного, морского хозяйств и многое другое. Это создание рабочих мест, пополнение бюджета страны, ее экономическое и социальное роста…

Финансирование космической отрасли государством характеризует его отношение к украинскому космосу, науке, высоким технологиям. Космическая деятельность – это в первую очередь – наука. На 2017 год в бюджете Украины на космические программы выделено 29000000 гривен (один миллион долларов). Для сравнения: США для НАСА — 19000000000 долларов, Европейское космическое агентство — 5000000000 долларов, РФ — 3 миллиарда долларов».

В то же время президент Украины Петр Порошенко отметил по случаю кончины космонавта, что «украинские космические исследования продолжаются, живёт и становится на защиту страны наше ракетостроение».

Антоновцы – знакомые Каденюка — не исключают связь скоропостижности его смерти с весьма эмоциональным выступлением на встрече с авиастроителями. Ведь на предприятии знали, что он вёл очень здоровый образ жизни, вставал в шестом часу утра, бегал десятикилометровые кроссы и занимался на гимнастических снарядах.

Ранее первый космонавт независимой Украины также не поддержал идею переноса празднования Дня космонавтики с 12 апреля (день полёта в космос Юрия Гагарина) на 19 ноября (когда полетел в космос он сам).

«Гагарина никем не заменить, – заявил Каденюк. – 12 апреля началась новая эра в истории человечества. Это всемирный праздник. И то, что полетел Юрий Гагарин, это советский человек, но это впервые в истории человечества и от этого никуда не деться».

Напомним, что с предложением перенести дату праздника, установленного Президиумом Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.