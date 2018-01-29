29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

На Буковине вооруженная банда бывших боевиков «АТО» ограбила местного судью


В Черновицкой области будут судить банду из бывших боевикв «АТО», совершивших разбойное нападение на председателя одного из судов региона и его семью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

«Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы, которые в июле 2017 года совершили разбойное нападение на председателя одного из судов Черновицкой области», — говорится в сообщении.

Установлено, что 27-летний житель Черновцов организовал вооруженную огнестрельным оружием банду с целью осуществления ряда нападений на отдельных граждан. В состав указанной преступной группировки обвиняемый привлек трех своих знакомых, с которыми совместно воевал на Донбассе на стороне Киева.

После достижения согласия всеми участниками группы, подробно изучив декларации госслужащих и должностных лиц, злоумышленники решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области.

В частности, 10 июля около 6 часов утра обвиняемые пришли в дом потерпевшего, напали на него и его жену, применяя физическое насилие и угрожая применением огнестрельного оружия, завладели денежными средствами в сумме почти 11 тыс. евро.

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