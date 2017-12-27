27.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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На Донбасса завершён обмен пленными

Корреспондент «ПолитНавигатора» с места события сообщает, что обмен между ДНР и Украиной состоялся при содействии ОБСЕ и МККК на КПП «Майорск» в Горловке.

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В данный момент освобождённые загружаются в автобусы, и их готовят к отправке в Донецк.

ДНР со своей стороны передала Киеву 58 человек. Из Украины в Республику возвращаются 165 человек.

Отметим, что автобусы с освобождёнными луганчанами уже едут в ЛНР.