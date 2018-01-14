14.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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На Донбассе бойцы ВСУ подорвались на минах правосеков

На Донбассе боевая машина ВСУ подорвалась на минном поле, установленном боевиками «Правого сектора». Украинское руководство хочет представить понесённые потери как результат обстрела позиций ВСУ армией ДНР.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Имеется информация о подрыве 11 января боевой машины в зоне ответственности 28-й омбр (отдельной механизированной бригады) на своем минном поле, установленном нацистами «Правого сектора», штаб которых находится в районе населённого пункта Дмитровка», – сказал Басурин.

По информации разведки ДНР, погибших военнослужащих украинское командование хочет представить жертвами обстрела армией Республики позиций ВСУ.

«Командование 28-й бригады вступило в преступный сговор с командиром этого националистического подразделения и скрывает от вышестоящего штаба факт утраты бронемашины и гибель троих военнослужащих.

В настоящее время командиром бригады Зубовским О.В. поставлена задача подчиненным: производить перманентные обстрелы территории Республики, чтобы спровоцировать нас на ответный огонь, а затем представить данные потери, как боевые от вражеского обстрела», – рассказал замкорпусом.

По словам Басурина, военнослужащие ДНР предупреждены о подготовке и проведении провокации и не поддаются на нее.