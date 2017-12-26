26.12.2017, Москва, Владимир Гладков

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На Донбассе не удивятся, если в последний момент Киев сорвёт обмен пленными

В ДНР рассчитывают на то, что долгожданный обмен пленными всё же состоится. Однако, учитывая предыдущий опыт ведения диалога с украинской стороной, в Донбассе не удивятся любому из исходов.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил журналист Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается возможного срыва: наверное, военное и политическое руководство Республики не будет удивлено, если это, к сожалению, произойдёт. Отмечу, что все возлагают надежды на этот обмен, и он должен состояться до Нового года», – заявил Пегов.

Однако далеко не всех в Киеве устроит то, что в случае удачного обмена, основным миротворцем и договороспособной стороной станет РПЦ и Россия.

«На Украине есть определённые военно-политические силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия и Русская Православная Церковь выглядели для всего мира миротворцами, способными решать такие сложные задачи и распутывать этот «Гордиев узел» Минских соглашений. Я думаю, ни для кого не будет секретом то, что как раз военная часть (на Украине – авт.) зависит от «западных партнёров», от американских военных советников, которые вполне открыто там работают. Информации и сводки об их присутствии публикуются в американских открытых источниках на сайте Министерства обороны. Вот эти силы не заинтересованы в обмене, и они попытаются его всячески сорвать. Надеюсь, на этот раз им это не удастся», – отметил журналист.