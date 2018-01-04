04.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

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На Донбассе пьяный украинский солдат открыл беспорядочную стрельбу по своим сослуживцам

Солдат ВСУ изрядно выпив, начал стрелять по своим товарищам из автомата. В результате стрельбы погиб один украинский военнослужащий.

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Об этом на брифинге сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«2 января, в 10-й отдельной бригаде ВСУ во время употребления спиртных напитков произошла ссора между военнослужащими, результатом которой стало пулевое ранение в плечо одного из военнослужащих.

В расположении одного из подразделений 80-й отдельной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ольховое, употребив алкоголь, один из военнослужащих батальона открыл беспорядочную стрельбу из автомата по своим сослуживцам. В результате данного инцидента один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Оба факта традиционно скрываются от вышестоящего командования», − добавил Михаил Филипоненко.