27.01.2018, Луганск, Елена Острякова
  5 415 просмотров
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина

На Донбассе радуются: Украина выполнит Минск и погрузится в хаос


Тот факт, что США на переговорах спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова согласились увязать ввод миротворцев на Донбасс с выполнением политических пунктов Минских соглашений, внушает надежду. Об этом «ПолитНавигатору» заявил  экс-спикер парламента ЛНР Алексей Карякин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Похоже, что Америка начинает диалог. Но стоит не забывать, что американцы очень тяжело сдают свои позиции и идут на компромиссы. Поэтому нужно дождаться окончательного анализа пакета предложений и только после этого делать окончательные выводы», — сказал Карякин.

При этом он не сомневается, что Украина выполнит все пункты Минска, если этого от нее потребуют США.

«Если им будет дан сигнал к выполнению Минска, то они приступят, хотя для украинской власти это станет губительным шагом. Страна погрозится в полный хаос и анархию. Но для Донбасса – это хороший сигнал, учитывая, что Украина является нашим противником в гражданской войне. Поэтому, — чем хуже там дела, тем лучше для Донбасса», — сказал Карякин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть