27.01.2018, Луганск, Елена Острякова

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На Донбассе радуются: Украина выполнит Минск и погрузится в хаос

Тот факт, что США на переговорах спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова согласились увязать ввод миротворцев на Донбасс с выполнением политических пунктов Минских соглашений, внушает надежду. Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-спикер парламента ЛНР Алексей Карякин.

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«Похоже, что Америка начинает диалог. Но стоит не забывать, что американцы очень тяжело сдают свои позиции и идут на компромиссы. Поэтому нужно дождаться окончательного анализа пакета предложений и только после этого делать окончательные выводы», — сказал Карякин.

При этом он не сомневается, что Украина выполнит все пункты Минска, если этого от нее потребуют США.

«Если им будет дан сигнал к выполнению Минска, то они приступят, хотя для украинской власти это станет губительным шагом. Страна погрозится в полный хаос и анархию. Но для Донбасса – это хороший сигнал, учитывая, что Украина является нашим противником в гражданской войне. Поэтому, — чем хуже там дела, тем лучше для Донбасса», — сказал Карякин.