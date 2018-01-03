03.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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На Донбассе украинские военные открыто занимаются мародёрством

Солдаты украинской армии открыто грабят население Донбасса, аргументируя тем, что «сепарам» не нужны личные вещи. Также после ограбления ВСУ минируют квартиры, которые обчистили.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на снижение количества обстрелов и напряжённости на линии боевого соприкосновения, мы продолжаем фиксировать факты преступных действий в отношении мирных граждан на временно-подконтрольной Украине территориях.

Так, к нам обратились жители оккупированной Красногоровки и сообщили, что в настоящее время в их городе участились случаи мародёрства. Если раньше они происходили скрытно и осуществляли их в основном представители НВФ (незаконных вооружённых формирований) ДУК «Правый сектор» и «Украинская добровольческая армия», то сейчас этим промышляют представители ВСУ, а именно, военнослужащие 3-го батальона 30 омбр (отдельной механизированной бригады), дислоцированного там же, которым командует Винник И.И», − подчеркнул Эдуард Басурин.

Также Эдуард Басурин рассказал, как украинские военные минируют квартиры мирных жителей Донбасса:

«1 января одна из жительниц города по возвращению домой застала выходящими из её квартиры военнослужащих ВСУ, выносивших её обогреватель и несколько тёплых вещей. На вопрос о правомерности выполняемых ими действий, получила ответ: «Вам, сепарам, это уже не пригодится – скоро ни одного из вас здесь не останется».

Отметим, что самым ужасным является то, что помимо обычного мародёрства, эти фашисты, покидая обчищенные квартиры, минируют их растяжками, преследуя единственную цель – избавление от свидетелей и хозяев квартир, которые могут попытаться обратиться в органы правопорядка.

«По нашим данным, получивший вчера ранение военнослужащий 30-й омбр ВСУ, подорвался именно при установке им растяжки в одном из частных домов в пригороде Красногоровки», – сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.