03.01.2018, Константиновка, Владимир Гладков

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На Донбассе в третий раз разрушили памятник погибшим боевикам «АТО»

В городе Константиновка в сквере памяти погибших воинов-афганцев в третий раз поломали памятник АТОшникам.

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Об этом сообщили на украинском сайте «06272.com.ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ночью с первого на второе января неизвестные разрушили мемориал погибшим АТОшникам, находящийся в сквере Афганцев», — говорится в сообщении.

Напомним, что данный памятник разрушают уже в третий раз. На этот раз неизвестные повалили плиту со словами гимна Украины и государственным флагом.

Отметим, что данный памятник был установлен на деньги участников т.н. «АТО» и волонтёров.