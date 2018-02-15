15.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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На это можно смотреть бесконечно: Появилась запись разгона нациков в Киеве

Представители ультранационалистической украинской группировки С14 опубликовали новое видео сегодняшних столкновений в Киеве на суде по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, где произошли столкновения праворадикалов с группой спортсменов, стянутых для поддержки одесского градоначальника.

На ролике зафиксирован момент, как полиция нейтрализует наиболее буйных украинских националистов.

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