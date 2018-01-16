16.01.2018, Москва, Елена Острякова

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На Гайдаровском форуме рассказали, что нужно делать, чтобы человечество не превратилось в стадо

Цифровые данные о состоянии здоровья гражданина могут контролироваться только им самим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня, выступая на Гайдаровском форуме, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Самое главное, что пестрому сообществу, сконцентрированному вокруг цифрой медицины, удалось прийти к основному принципу – деперсонализации данных в базе и исключительному праву доступа к этим данным только самого человека. В идеале – по его биометрическим данным. Никакие цифровые коды никогда не дадут полной защиты. Каждый человек сам решает, с кем делиться информацией о своем здоровье», — сказала Скворцова.

По ее словам все 85 российских регионов работаеют в цифровой медицине. 60% медицинских организаций работают с информационными медкартами. Более 60 регионов имеют цифровые активы изображений с медицинских приборов

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«Мы прекрасно понимаем, что входим в новую эру. Но это все будет иметь смысл, если у каждого человека будет выбор: быть в этой системе или нет. Для того, чтобы человечество не превратилось в управляемое стадо, каждый должен сам определять судьбу собственных данных», — сказала Скворцова.