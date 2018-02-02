02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Закарпатье, Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Таможня, Транспорт, Украина

На границе Украины с Венгрией стопорнули грузовик с медом — у него оказалось двойное дно


Сегодня на украинско-венгерской границе в зоне контроля таможенного поста “Тиса” задержали грузовик с медом, в которой гражданин Венгрии пытался вывезти из Украины значительное количество контрабандных сигарет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Алла Дацюк.

«Грузовой автомобиль с венгерской регистрацией направлялся из Украины в Венгрию. Оценив риски, было принято решение о углубленном осмотре грузовика. Просверлив днище, были обнаружены табачные изделия украинского производства с акцизными марками Украины. Их скрыли в двойном дне автомобиля. По документам же в грузе перемещались почти 19 тонн пчелиного меда. Чтобы разгрузить мед, который находится в 200-литровых бочках, пришлось применять специальное оборудование. Сейчас же наши сотрудники вынимают из тайника сигареты, чтобы установить их точное количество», — рассказала Алла Дацюк.

Предварительно указанные действия квалифицировали по признакам нарушения таможенных правил, а именно перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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