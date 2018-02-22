22.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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История, Киев, Мнение, Политика, Пропаганда, СМИ, Украина

На канале Мураева обьявили, что украинцы древнее Иисуса Христа


Нардеп Надежда Савченко заявила, что украинцы существовали за несколько веков до наступления нашей эры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом она заявила в эфире собственной программы «Субъективные итоги» на принадлежащем экс-регионалу Евгению Мураеву канале NewsOne.

Савченко хотела объяснить телезрителям, что народ Украины никогда не нуждался во власти, и попыталась привести в качестве доказательств исторические факты. По ее словам, древние укры избирали правителей в случае опасности и сразу «сбрасывали» их, стоило опасности миновать.

«С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или там после нашей эры… В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами», — заявила нардеп.

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