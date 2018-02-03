03.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На канале Порошенко грозят Польше убытками из-за антибандеровского закона

Из Киева грозят Польше потерей украинских туристов, которые откажутся от поездок на Украину из-за принятого недавно закона о запрете бандеровской идеологии. Об этом в эфире 5 канала заявил украинский политолог Александр Палий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинцам не стоит ехать в Польшу, лучше выбрать другие страны ЕС, например, Италию.

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«Пусть заробитчан они не распугают, но туристов точно распугают. Я думаю, что Польша лишится большой части туристов, потому что это будет серьезным практичным следствием этого закона. Наверное, единственным серьезным практическим последствием. Европа огромная, там 530 миллионов населения. Польша — это вот такое небольшое пятнышко в Европе. Европа большая и красивая, там есть на что посмотреть, у нас открыта сейчас… добились безвизового режима, ну езжайте, не нужна Польша, есть Италия прекрасная», — заявил Палий.