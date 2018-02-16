16.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, Россия, Украина

На канале Порошенко признали, что украинцы с легкостью превращаются в русских


Националисты переживают, что в случае проигрыша на Донбассе, Украина снова станет частью России на очередные 300 лет.

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Об этом в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила Елена Белозерская, националистка-снайперша, боевик так называемой УДА, подконтрольной экс-главе «Правого сектора» Дмитрию Ярошу.

По ее словам, украинцы легче ассимилируются среди русских, потому что они мало чем отличаются друг от друга.

«Государство останется — если мы сейчас профукаем его России, это будет опять на 300 лет. А за триста лет украинцев уже не останется. Мы воюем за государственность, которая является самоценностью. Русских больше, чем украинцев. Если быть в границах одного государства, то те, кого меньше, ассимилируются. Украинцы меньше отличаются от русских, чем, например, кавказцы. Язык меньше отличается. Это те причины, которые на поверхности. Есть причины в менталитете — мы слишком долго были нацией без государства. Если мы снова попадем под российскую оккупацию, мы потеряем не только государство, но и нацию. Конечно, не сразу, но за какое-то время потеряем», — полагает Белозерская

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