26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Крым, Общество, Политика, Права человека, Пропаганда, СМИ, Украина

На канале Порошенко рассуждают, как лишение гражданских прав поможет вернуть Крым


На телеканале Петра Порошенко предлагают принять закон «о коллаборационизме», который обяжет крымчан сдавать экзамены на гражданство Украины.

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Об этом в эфире 5 канала заявил украинский пропагандист Виталий Гайдукевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, такой закон нужен на случай «реинтеграции Крыма».

«Украина сейчас даже в публичной плоскости не ведет разговоров о законе про коллаборационизм. Но и ответственность может быть разной. Кому-то уголовная, а кому-то временное понижение в гражданских правах. Лишение права избирать, но человек остается там жить, получает все остальные права, а через определенный промежуток времени — 5-7-10 лет сдает экзамены на гражданство и все», — заявил Гайдукевич.

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