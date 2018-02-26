26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На канале Порошенко рассуждают, как лишение гражданских прав поможет вернуть Крым

На телеканале Петра Порошенко предлагают принять закон «о коллаборационизме», который обяжет крымчан сдавать экзамены на гражданство Украины.

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Об этом в эфире 5 канала заявил украинский пропагандист Виталий Гайдукевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, такой закон нужен на случай «реинтеграции Крыма».

«Украина сейчас даже в публичной плоскости не ведет разговоров о законе про коллаборационизм. Но и ответственность может быть разной. Кому-то уголовная, а кому-то временное понижение в гражданских правах. Лишение права избирать, но человек остается там жить, получает все остальные права, а через определенный промежуток времени — 5-7-10 лет сдает экзамены на гражданство и все», — заявил Гайдукевич.