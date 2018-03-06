06.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Происшествия, Транспорт, Украина

На киевском проспекте перевернулся военный бронеавтомобиль


На проспекте Победы в Киеве, возле станции метро «Нивки», перевернулся военный бронеавтомобиль «КрАЗ Кугуар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

«ДТП без пострадавших. Автомобиль на военных номерных знаках. Причина ДТП, по предварительной информации, — водитель (бронеавтомобиля — ред.) пытался избежать столкновения из-за нарушения правил дорожного движения другим водителем и начал выворачивать руль. Повернул в снег, из-за чего и перевернулся», — сообщили в пресс-службе.

Другие участники движения не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Также неизвестно, какому подразделению принадлежит автомобиль «КрАЗ Кугуар».

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