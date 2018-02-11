11.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На киевском ТВ уже обсуждают окончательный развал Украины

Украина на грани развала, общество расколото, а власть вместо реинтеграции занимается все новыми блокадами неподконтрольных территорий. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украина сама отказалась от Крыма, но продолжает кричать, что он «наш».

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«У нас сегодня общество расколото и это предпосылки к развалу страны. Я это говорю совершенно точно и совершенно серьезно. Я не политик, я гражданин, живущий в этой стране, и я хотел бы, чтобы страна была единая. Хотел бы, чтобы наш был Крым и наш Донбасс. Но в этом плане, конечно, нужно дать им какую-то автономию, а не просто так. И, кстати говоря, насчет Крыма. Вот, мы говорим, что хотим Крым вернуть, но как мы при этом относимся к крымчанам — мы им перекрыли воду и до сих пор это так и есть, и засаливается у них почва под обработку, снизились урожаи, мы им перекрыли электроэнергию — за это все крымчане платили. Мы им не выплачиваем пенсии, не выплачиваем зарплаты. Мы от них отделились, при этом кричим, что Крым наш и должен быть нашим — ребята, меняйте отношение к людям, которые там живут», — заявил Быстряков.