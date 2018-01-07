07.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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«На кресте ариец Христос перешел на галицкий говор» — Новоженец

Иисус Христос не имеет отношения к евреям, поскольку его предки пришли на Ближний Восток с территории древней Украины.

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С таким утверждением накануне православного Рождества выступил замглавы Украинской республиканской партии, бывший депутат Львовского областного совета Ростислав Новоженец, отметивший, что «по украинскому летоисчислению» сегодня 7526 год.

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Он также заявил, что Иисус Христос является украинцем, добавив, что нет ни одного доказательства, опровергающего утверждение, что якобы предки Христа были родом с Украины.

«Известно, что в 1200 году до нашей эры с Украины происходила очередная волна расселения по миру, в том числе и в Палестину. Племена галлов, кельтов, киммерийцев, проживавшие и формировавшиеся на территории Украины, в Палестине основали Галилею», — сказал Новоженец.

Кроме того, говорит он, Христос является украинцем не только по происхождению, но и по антроплогическому типу, поскольку его мать Мария «была голубоглазой» и не походила на представителя семитского типа.

«Иисус Христос был высокий, рост — 1.80, а иудеи были низенькими, не более 160 см. У него были русые волосы, прямой нос. У иудеев, мы знаем, нос с горбинкой. Он имел типичный вид для арийцев, славян. Даже по языку. Кто знает прадавний украинский язык, его сохранили только в Карпатах, в частности лемки. Как известно, на кресте во время мук вспоминают всегда родной язык. Он говорили фактически говором лемков. Об этом нужно помнить. Мы должны верить, что Иисус Христос — прадавний украинец», — призывает украинский политик.

Также он призвал гордиться тем, что украинцы представляют собой самую древнюю нацию.

«Мы должны гордиться тем, что украинцы являются самой древней нацией, давшей миру первую цивилизацию, первое государство, первое колесо, земледелие, плуг. Все это достояние украинцев, которые поделились этим с миром», — приходит к выводу Новоженец.