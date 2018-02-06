06.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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На Луганщине двое мирных жителей подорвались на украинской противопехотной мине

Мирные жители Луганщины продолжают подрываться на украинских минах, расставленных без опознавательных знаков на сельскохозяйственных полях, а также вблизи населённых пунктов.

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Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военнослужащие ВСУ, а также националистические батальоны продолжают минирование подконтрольных территорий. При минировании используются противопехотные мины, что свидетельствует о невыполнении Украиной обязательств как государства-участника договора «о запрещении противопехотных мин» от 1997 года», − заявил Марочко.

Он отметил, что мины устанавливаются на сельскохозяйственных угодьях и вдоль дорог без соответствующих предупреждающих знаков.

«В общей массе минирование происходит без составления карт минных полей. Эти риски особенно высоки для людей, проживающих в городах и посёлках вблизи линии соприкосновения, а также для граждан, которые пересекают линию соприкосновения сторон ежедневно», − сообщил представитель оборонного ведомства.

ВСУ также минируют поля и лесополосы вблизи жилых посёлков на Луганщине.

«В последнее время военнослужащие ВСУ особенно тщательно начали минировать близлежащие к их позициям поля, что влечёт за собой невозможность проведения сельскохозяйственных работ», − отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Также, по его словам, участились случаи гибели и получения увечий местными жителями на расставленных силовиками так называемых растяжках в черте жилого сектора и в лесополосах.

«Второго февраля, в лесополосе возле населённого пункта Новоалександровка Попаснянского района на мине подорвались двое мирных жителей. Пострадавшие – 52-летний мужчина и 58-летняя женщина. В результате взрыва граждане получили рваные раны на голове, спине и ногах. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести. С каждым днём количество мирных жителей, пострадавших от минной опасности, возрастает. А, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года в Донбассе погибли 59 мирных жителей» − подчеркнул Андрей Марочко.