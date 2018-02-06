06.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

На Луганщине двое мирных жителей подорвались на украинской противопехотной мине


Мирные жители Луганщины продолжают подрываться на украинских минах, расставленных без опознавательных знаков на сельскохозяйственных полях, а также вблизи населённых пунктов.

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Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военнослужащие ВСУ, а также националистические батальоны продолжают минирование подконтрольных территорий. При минировании используются противопехотные мины, что свидетельствует о невыполнении Украиной обязательств как государства-участника договора «о запрещении противопехотных мин» от 1997 года», − заявил Марочко.

Он отметил, что мины устанавливаются на сельскохозяйственных угодьях и вдоль дорог без соответствующих предупреждающих знаков.

«В общей массе минирование происходит без составления карт минных полей. Эти риски особенно высоки для людей, проживающих в городах и посёлках вблизи линии соприкосновения, а также для граждан, которые пересекают линию соприкосновения сторон ежедневно», − сообщил представитель оборонного ведомства.

ВСУ также минируют поля и лесополосы вблизи жилых посёлков на Луганщине.

«В последнее время военнослужащие ВСУ особенно тщательно начали минировать близлежащие к их позициям поля, что влечёт за собой невозможность проведения сельскохозяйственных работ», − отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Также, по его словам, участились случаи гибели и получения увечий местными жителями на расставленных силовиками так называемых растяжках в черте жилого сектора и в лесополосах.

«Второго февраля, в лесополосе возле населённого пункта Новоалександровка Попаснянского района на мине подорвались двое мирных жителей. Пострадавшие – 52-летний мужчина и 58-летняя женщина. В результате взрыва граждане получили рваные раны на голове, спине и ногах. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести.  С каждым днём количество мирных жителей, пострадавших от минной опасности, возрастает. А, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года в Донбассе погибли 59 мирных жителей» − подчеркнул Андрей Марочко.

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