 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Транспорт, Украина

На Луганщине наркоман из ВСУ пошёл на таран легкового автомобиля


Украинский военнослужащий, находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с другим легковым автомобилем.

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Об этом во время брифинга сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так, 6 января в районе населённого пункта Рубежное военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады вооружённых сил Украины, двигаясь на собственном автомобиле, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки ВАЗ 2107. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Водитель легковушки получил сотрясение мозга и доставлен в местную больницу.

Сам военнослужащий не пострадал, и был доставлен в отделение военной комендатуры. После прохождения медицинского освидетельствования было установлено, что военнослужащий находился в состоянии наркотического опьянения», – заявил Михаил Филипоненко.

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