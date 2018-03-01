01.03.2018, Луганск, Владимир Гладков

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На Луганщине «обдолбанный» украинский солдат расстрелял сослуживца из автомата

Украинский военнослужащий на Донбассе под воздействием наркотиков автоматной очередью убил сослуживца.

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Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе брифинга подполковник отметил новые случаи небоевых потерь в украинской армии вследствие злоупотребления алкоголем и наркотиков, ставшие для ВСУ традиционными.

«27 февраля в населенном пункте Новоалександровка военнослужащий 10-й бригады вооруженных сил Украины после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в другого военнослужащего бригады. От полученных ранений военнослужащий скончался», – рассказал Марочко.